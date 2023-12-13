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Kedinin dron ile imtihanı kamerada

13 Aralık 2023 10:22 Güncelleme: 10:24 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde doğa çekimleri sırasında drona tepki veren kedi ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu. Kozan'da Dağılcak Tabiat Parkında doğa çekimleri sırasında dron ile kedi arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Bu anlar ilginç görüntüler oluşturdu. Dron hızlandıkça koşan ve dronu yakalamak için mücadele eden kedinin davranışları ise renkli görüntüler oluşturdu.