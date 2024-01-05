Kedinin dron ile imtihanı böyle görüntülendi

Kedinin dron ile imtihanı böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'da bir kedinin dronla imtihanı kameraya yansıdı. Uçuştan döndüğü sırada dron pervanelerinden çıkan sesi merak ederek bir süre dron etrafında inceleme yapan ve zaman zaman cihaza saldırmak için hazırlanan Kedi, izleyenleri gülümsetti.

Tokat'da İhlas Haber Ajansı Muhabiri Yasin Kıras, dron cihazıyla haber görüntüsü çekmek istedi. Muhabirin kaydını bitirip cihazı yere indirdiği esnada bir kedi pervane seslerini duyarak drona yaklaştı. Meraklı gözlerle cihaza yaklaşan kedi, dronun kendisine yaklaşmasıyla kaçtı. Dronun yere inmesiyle pervaneleri duran cihaza yaklaşan kedi, bir süre dronun etrafında inceleme yaptı. Drone kamerası ile saniye saniye kaydedilen görüntülerde cihazın pervanesi ile korkan kedi arabanın arkasına girerek uzaklaştı.