Kedilerin saldırısından kurtarılan yavru kargaya çocuğu gibi bakılıyor

Kedilerin saldırısından kurtarılan yavru kargaya çocuğu gibi bakıyor

Elleriyle besleyip suyunu içiriyor, ortaya çıkan görüntüler içleri ısıtıyor

Fikret Koptekin, "Adını Şakir koydum. Kendi çocuğumdan farkı yok benim için"

ANTALYA - Antalya'da bir esnaf sahiplendiği karga yavrusunu elleriyle besleyip, suyunu içiriyor. Şakir adını koyduğu karga esnafın yanında bir an olsun ayrılmıyor

Antalya'da besicilik yapan ve çevresindeki arkadaşları tarafından hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Fikret Koptekin, bir tanıdığının kedilerin saldırısından kurtardığı yavru kargayı sahiplendi. Koptekin, bir süredir işyerinde bulunan ve Şakir ismini koyduğu karga yavrusunu elleriyle besleyip, suyunu içiriyor. İşletmede bulunan diğer hayvanlarla uyum içinde olduğu görülen yavru karganın en iyi oyun arkadaşı ise yavru bir kedi.

Kısa sürede kendisine alıştığını ve benimsediğini söyleyen Fikret Koptekin, "Adını Şakir koydum, bir arkadaşım bulmuş hediye etti, yaklaşık 15 gündür bakıyorum. Çok evcil bir hayvan, Bende muhabbet kuşu ve kedi de var. Bu tür hayvanları seviyorum. Elimle besliyorum, kendi çocuğum gibi bakıyorum. Sözümü dinlemeye yavaş yavaş alışıyor. Kendi çocuğumdan farkı yok benim için" dedi.