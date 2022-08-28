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Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf kurtardı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dört kedinin köşeye sıkıştırdığı köpeğin yardımına esnaf koştu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dört kedinin köşeye sıkıştırdığı köpeğin yardımına esnaf koştu.

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Dört kedinin saldırısına uğramaktan son anda kurtulan köpeğin yardımına esnaf yetişti. O anlar esnaf tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çarşı esnafından Tugay Keçeci, kedilerin köpeği korkutması olayını şu şekilde anlattı:

"Burada arkadaşlar sağ olsun kedilerin bir kısmına bakıyor köpeklerin bir kısmını biz bakıyoruz. Yani mahallece hayvanları seviyoruz tabi, onların arasında bu tür kavga oluyor. Aslında bu iş tersi olur. Köpekler kedilerin peşini kovalar bu sefer kediler çoğunlukla olduğu için, köpeği de tek yakalayınca öyle komik bir durum oldu sabah." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Zonguldak Yerel Güncel Haberler

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