'Kedilerin Kaybolma Mevsimi'nin prömiyeri 24 Nisan'da yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü içinde oluşturulan Oyun ve Atölye Biriminin ilk oyunu 24 Nisan'da sahnelenecek.

Yapılan açıklamaya göre, yetişkinler ve çocuklar için atölyelerin yanı sıra tiyatro oyunları da hazırlanacak. Oyunlar, İBB'ye bağlı kültür merkezleri ile mahalle evlerinde seyircinin beğenisine sunulacak.

Program kapsamında sahneye konulan ilk oyun "Kedilerin Kaybolma Mevsimi"nin prömiyeri, 24 Nisan'da 17.00'de yapılacak. Behiç Ak'ın yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği oyun, İBB Fatih Ali Amiri Efendi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyunda, Sema Çeker, Enise Gül Yıldırım, Aslı Yiğit, Sinem Yoldaş, Sarin Karadaş, Orkun Sarialioğlu, Ömer Yıldırım, Orkun Ceyhun Özkan, Engin Kut rol alıyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Ahsen Nur Yaman'ın, müziklerini Burçak Çöllü'nün üstlendiği oyuncu 26 Nisan'da 21.00'de Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yeniden sahnelenecek.

Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü Oyun ve Atölye Birimi çalışmalarında, yerli ve yabancı oyunları sahnelemeyi, yeni kaleme alınmış oyunları yorumlamayı, araştırmalar yapmayı, farklı atölyeler tasarlamayı amaçlıyor.