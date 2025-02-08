Kedi Yavruları İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen 3 kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, sıkışan kedilere su vererek doğaya geri bıraktı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen 3 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'nde 3 kedi yavrusunun bir evin havalandırma boşluğuna düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipleri, kedileri sıkıştıkları yerden çıkarak onlara su verdi. Daha sonra kediler doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel