KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI - Haberler

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KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokak kedisinin ölen yavrusunu ağzına alıp, parktaki kilime bıraktıktan sonra üzerine kapanıp tüylerini yalaması görenleri duygulandırdı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sokak kedisinin ölen yavrusunu ağzına alıp, parktaki kilime bıraktıktan sonra üzerine kapanıp tüylerini yalaması görenleri duygulandırdı.

İskenderun sahilindeki parkta ağzında ölü yavrusuyla dolaşan kedi, kilim üzerinde oturup dinlenen gençlere yöneldi. Kilimin üzerine yavrusunu bırakan kedi, daha sonra üzerine kapandı. Kedi, ölen yavrusunun tüylerini yaladı. Başıyla iteklediği yavrusunu kaldırmaya çalışan kedinin o anları, görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Kedi, yavrusunu tekrar ağzına alıp, parkta gözden kayboldu.

KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

KEDİ, ÖLEN YAVRUSUNU KİLİMİN ÜZERİNE TAŞIYIP, YALADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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