KEDİ KULÜBELERİNİ ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, mahalli tarafından sokak kedileri için yapılan kulübelerin ateşe verilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kulübeleri ateşe verdiği belirlenen 13 yaşındaki H.Y., gözaltına alındı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, mahalli tarafından sokak kedileri için yapılan kulübelerin ateşe verilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kulübeleri ateşe verdiği belirlenen 13 yaşındaki H.Y., gözaltına alındı.

Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak'ta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler 23 Şubat'ta bir kişi tarafından ateşe verildi. Alevleri fark eden mahalleli, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının kulübelerin yanında park halinde bulunan bir kamyonete sıçraması da önlendi. Kulübelerin ateşe verildiği anlar bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kulübeyi eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı ve mahallelinin kovayla su taşıyıp, yangına müdahale ettiği görüldü. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda kulübeleri ateşe verdiği belirlenen 13 yaşındaki H.Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.