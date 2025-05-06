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Kedi Kargaların Saldırısına Uğradı

Kedi Kargaların Saldırısına Uğradı
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Elazığ'da avlanmak için ağaca çıkan bir kedi, kargaların saldırısına uğrayarak uzun süre mahsur kaldı. Kargalarla karşılaşan kedi, sonunda saldırganların gitmesiyle ağaçtan inebildi.

Avlanmak için ağaca çıkan Kedi, kargaların saldırısına uğradı

ELAZIĞ - Elazığ'da avlanmak için ağaca çıkan Kedi, adeta av oldu. Kargaların saldırısına uğrayan Kedi, uzun süre ağaçtan mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kargaları avlamak için ağaca çıkan Kedi, adeta av oldu. Ağaçta kargaların saldırısıyla karşılaşan Kedi, neye uğradığın şaşırdı. Kargalar gagalarıyla kediye saldırırken, kedi uzun süre ağaçta mahsur kaldı. Kargaların bir süre sonra gitmesiyle kedi, aşağı indi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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