Kedi Dolayısıyla Kaza: TIR ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

AKSARAY'da kediyi ezmek istemeyen sürücünün ani manevra yaptığı TIR, karşı şeride geçti. Bu sırada TIR'a çarpmamak için manevra yapınca refüje çıkıp direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Küçük Bölcek Mahallesi Kültür Merkezi yakınlarında meydana geldi. Murat Ateş (44) yönetimindeki 27 AUC 889 plakalı TIR, yola çıkan kediye çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması soncu refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Bu sırada karşıdan gelen Hatice Kılıç (43), yönetimindeki 68 AFZ 925 plakalı otomobille TIR'dan kaçmak için direksiyonu kırınca aracın kontrolünü kaybetti ve refüje çıkıp elektrik direğine çarptı. Kılıç çarpma sonucu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kılıç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerine kazanın nasıl olduğunu anlatan sürücü Murat Ateş, "Önüme birden kedi çıktı. Bende onu ezmemek için direksiyonu çevirince kaza oldu ve karşı şeride geçtim. Ben karşı şeritten gelen otomobili görmedim" dedi. Murat Ateş ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA