Kedi Besleme Kavgasında Komşusunu Öldüren Emekli Öğretmen Tutuklandı

SİVAS'ta kedi besleme yüzünden çıkan kavgada tabanca ile komşusu Yasin Yıldırım'ı (40) öldüren, babası N.Y.'yi (65) ise yaralayan emekli öğretmen Vahdet Olcayto (80), tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Ece Mahallesi Acemler Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli öğretmen Vahdet Olcayto ile bir süredir kedi besleme yüzünden husumetli olduğu, kendisi gibi hayvensever olan komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü, Olcayto, üzerindeki tabancasını çekip ateş etti. Yasin Yıldırım göğsünden, babası N.Y. ise ayaklarından yaralandı. Baba-oğul ihbar üzerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasin Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yasin Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Yıldırım, Yukarı Tekke Ayyıldız Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Bacağından yaralanan N.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına alınan Vahdet Olcayto, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Olcayto, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vahdet Olcayto'nun kentte daha önce Sivas Hayvanları Koruma Derneği kurucu başkanlığını yaptığı öğrenildi.