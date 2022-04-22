Keçiörenli çocukların lunapark sevinci

ANKARA Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen lunapark, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çocuklar tarafından hizmete açıldı. Açılış sonrası lunaparkı gezen çocuklar, oyun alanlarında gönüllerince eğlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen yeni lunapark hizmete açıldı. Lunaparkın açılış törenine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve minikler lunaparkın açılışını gerçekleştirdi.

Çocuklar açılış sonrası lunaparktaki oyun alanlarında gönüllerince bir gün geçirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyleyen Altınok, "Burası milli mücadelenin merkezi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin doğduğu alandayız şu an. Keçiörenliler olarak şanslısınız. Keçiörenli gençler, çocuklar, şanslı. Bunları biz kitapta okuyoruz veya gezmeye gidiyoruz, ziyarete gidiyoruz. Ama aslında bunun birçoğu da farkında değil. Bunu fark ettireceğiz Allah nasip ederse. Dolayısıyla milli mücadelemizin kahramanı başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün milli mücadele kahramanlarımızı, yiğitlerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Törene katılan çocuklara tavsiyelerde bulunan Altınok, "Vatanınıza, ülkenize sahip çıkacaksanız. Bayrağınıza sahip çıkacaksanız, dinimize sahip çıkacağız, ezanımıza sahip çıkacağız. Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bizi biz yapan kimliğimize, kültürümüze sahip çıkacağız. Eğer bunlara sahip çıkarsak varlığımızın bir anlamı olur. Ama sosyal medya bir tehlike. Yeni bir dünya kuruluyor orada. Aman kendinizi bundan sakının. Bir çok hadiselerin, olayların artmasında çocuklarımız, gençlerimizle ilgili bu sosyal medyanın çok büyük etkisi var. Ayrı bir dünya, ayrı bir nesil, ayrı bir tüketim ekonomisi, onun için ne olur kendi değerlerimize, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkalım " ifadelerine yer verdi.