Keçiören'de etkili olan sağanak binalarda su baskınlarına yol açtı - Haberler

Başkentte etkili olan dolu ve sağanak, Keçiören ilçesinde çok sayıda binanın sular altında kalmasına yol açtı.

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı binalar, iş yerleri ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Yağışlardan etkilenen Keçiören Fetih Anadolu Lisesi'nde B Blok binasının giriş katı, caddeden taşan yağmur sularının altında kaldı. Öğrenciler okuldan tahliye edilerek evlerine gönderildi.

Keçiören Kalaba Lisesi'nde de mezuniyet törenin gerçekleştirildiği sırada okul bahçesi sular altında kaldı. Cadde biriken suyun okul bahçesini doldurması nedeniyle öğleden sonraki dersler iptal edildi. Bazı öğretmenler okul binası ve bahçedeki suyu tahliye etmek için büyük çaba gösterdi.

Güçlükaya Mahallesi Kaya Sokak'ta biriken sular bazı araçların yolda mahsur kalmasına sebep oldu. Sürücüler, aniden bastıran yağmurun caddeleri göle çevirmesiyle yolda kaldıklarını anlattı. Aracı sular altında kalan bir sürücü, itfaiye ekiplerinin kendisini camdan çıkardığını ve ardından vidanjör ekiplerinin müdahale ettiğini kaydetti.

Keçiören Belediyesinden açıklama yapıldı

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı caddelerde kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu bildirildi. Birçok ana cadde ve sokakta rögar kapaklarının yerinden çıktığı ve kanalizasyon sularının yağmur sularıyla birlikte dışarı aktığı belirtilirken, yayaların bulundukları yolun karşısına geçmeye çalışırken büyük zorluk yaşadığı kaydedildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak uyarılarına rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir tedbir alınmadığı ifade etti.

Altınok, Ankara ve Keçiören'e yağan yarım saatlik yağmurun hayatı felç ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesine sesleniyorum. Ankara'da acilen yağmur ve kanal projesinin tamamlanması lazım. Ayrıca ızgara ve mazgalların sürekli temizlenmesi lazım. Ankara'da ciddi sağanak yağış olacağına dair Meteoroloji günlerdir uyarıyor. Bu uyarılara rağmen Keçiören'de birçok ev ve iş yerini su bastı. Yollar kanyona döndü, trafik kilitlendi. Yarım saatlik yağmurun faturası bu. Yağmur iki saat yağsaydı Başkent'te birçok insanımız hayatını kaybedebilirdi. Kimse giden canları tekrar temin edemez ve geri getiremezdi. Devletimizin ve Cumhuriyetimizin Başkenti Ankara'da acilen altyapının iyileştirilmesi, ekiplerin artırılması ve denetimlerin sıklaştırılması lazım."