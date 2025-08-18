Keçiören Metrosu ve Ankaray İstasyonu Yeniden Açıldı

EGO Genel Müdürlüğü, geçici olarak hizmete kapatılan Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/ Anıtkabir İstasyonu'nun açıldığını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun geçici olarak hizmete kapatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, kapatılan istasyonların saat 17.00 itibarıyla yeniden yolcu iniş ve binişine açıldığı, giriş ile çıkışların ise normal şekilde sağlandığı bilgisi verildi.