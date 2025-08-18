Keçiören Metrosu ve Ankaray İstasyonları Geçici Olarak Kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'nun geçici olarak kapatıldığını açıkladı. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergah bilgilerini takip etmeleri vurgulandı.

EGO Genel Müdürlüğü, Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/ Anıtkabir İstasyonu'nun geçici olarak hizmete kapatıldığını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonu ile Ankaray İşletmesi Anadolu/Anıtkabir İstasyonu ikinci bir talimata kadar geçici olarak hizmete kapatıldı.

Valilik kararı gereği, istasyonların yolcu iniş ve binişine kapalı olması nedeniyle kepenklerin kapatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keçiören Metrosu Atatürk Kültür Merkezi-2 İstasyonunu kullanacak yolcularımız, Atatürk Kültür Merkezi-1 İstasyonu üzerinden geçiş sağlayabileceklerdir. Anadolu/Anıtkabir İstasyonu'na yolcu iniş ve binişi yapılamamaktadır. Yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına güncel güzergah bilgilerini takip etmeleri önemle rica olunur."

