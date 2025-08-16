Keçiören'in bazı mahallelerinde su kesintisi

Keçiören ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşandığını, gece yarısı itibarıyla abonelere suyun ulaştırılacağını bildirildi.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Keçiören P-2 Pompa İstasyonu'nda N-6 hattına su veren 3 500 kW gücündeki elektrik motorundan birinden yanması nedeniyle Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde üst kotlara su aktarımında basınç düşüklüğü yaşandığını belirtildi.

Özellikle Keçiören Şehit Kubilay, Sancaktepe, Yayla ve Yükseltepe mahallelerinde su kesintisi olduğunu aktarılan açıklamada, ekiplerin arızaya hızla müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, motor değişimiyle sisteme tekrardan 3 pompayla su verilmeye devam edileceği, saat 00.00 itibarıyla hatta yeniden su verilmesinin planlandığı ifade edildi.