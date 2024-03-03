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Keçiören'deki Tadilat Kavgasının Şüphelisi Yakalandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan tadilat kavgasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Olayın şüphelisi olan Recep Can Ö, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tadilat nedeniyle komşular arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2023'te yaşanan olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ostim OSB Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki bir mescit içerisinde olduğu belirlenen firari zanlı Recep Can Ö, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Recep Can Ö'nün ilk ifadesinde, yakalanmamak için Keçiören Ovacık mevkisindeki mağara, menfez, su kanalları ve boş arazilerde saklandığını söylediği öğrenildi.

Sancaktepe Mahallesi 1586/1 Sokak'taki bir binada 25 Kasım 2023'te Recep Can Ö. ile E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz arasında tadilat sesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Can Ö, binanın içinde E.T, Z.T, M.T, H.T, F.Ö. ve Kerim Tokgöz'e tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Tokgöz kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Can Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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