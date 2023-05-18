Keçiören'deki robot yarışmasında 100 bin TL'lik ödül sahiplerini buldu

ANKARA - Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen "TEKNOMER Rob-Okul Çizgi İzleyen Robot Yarışması" gerçekleştirildi.

Temel seviyede ilkokul ve ortaokullardan 119, ileri seviyede ise lise ve üniversitelerden 69 olmak üzere toplam 188 takımın katıldığı yarışta, 130 danışman öğretmen ve 567 öğrenci yer aldı. İleri seviyede mücadele eden okullardan Yenimahalle Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarından AHİRON-BOT-2 takımı birinci, aynı okuldan AHİRON-BOT-1 takımı ikinci, Keçiören Hatice Hikmet Oğultürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımlarından ROBORİON üçüncü oldu. Temel seviyede mücadele eden Mamak Turhan Polat Ortaokulu takımlarından KAFKAS birinci, Özel Kariyer İlkokulu takımlarından MUCİT KAFA ikinci, Özel Kariyer Ortaokulu takımlarından SÜLEYMAN üçüncü oldu.

Temel düzeyde ilk üçe giren takımlardan birinciye bir tam altın, ikinciye bir yarım altın, üçüncüye bir çeyrek altın ile bu takımların eğitim gördükleri okula bir tablet hediye edildi. İleri düzeyde ilk üçe giren takımlardan birinciye 4 tam altın, ikinciye 4 yarım altın, üçüncüye 4 çeyrek altın ile eğitim gördükleri okulaa bir tablet hediye edildi.

"Milletlerin varlığında ve devamlılığında teknolojinin büyük önemi olduğu ortada"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok hem yarışmacılara hem de izleyici olarak katılan öğrencilere ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada, "İkbalimiz ve istikbalimiz sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyoruz. Aylar önce başlayan robot yarışmamızın bugün finaline geldik. Yarışmaya katılan bütün okullarımıza, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Bu yarışmamızın sebebi ise hızla değişen dünyadır. Bilim ve teknolojiye sahip olmayan toplumların kalkınması, büyük ve güçlü devlet olması maalesef mümkün değildir. 8 milyarlık dünyaya baktığımızda değişen ve gelişen yaşamın bütün alanlarında bilim ve teknolojiyi görüyoruz. Aynı zamanda devletlerin ve milletlerin varlığında ve devamlılığında teknolojinin büyük önemi olduğu ortada" dedi.

"Türkiye, bilim ve teknolojide kabuğunu kırdı"

Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji hamleleriyle birlikte dışa bağımlılığının azaldığını da dile getiren Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün güçlü olan devletler dediğimiz zaman, ekonomik olarak güçlü olarak gördüğümüz ülkeleri sayıyoruz. Bu devletlerin de en önemli özellikleri bilim ve teknolojiye sahip olmalarıdır. Bizler kimi noktalarda bir pazar konumundayız ancak Türkiye bu anlamda kabuğunu hızlı kıran ülkeler arasında yer alıyor. Daha düne kadar müşteri olan, bağımlı olan, dışarıya muhtaç olan bir Türkiye vardı. Mesela İsrail'den aldığımız heronları bize vermediler. Tamir ettirmek istediğimizde İsrail'e, tamir etmediler. Tanklarımızı İsrail'e götürüyorduk. Tanklarımız gitti, İsrail'de kaldı. Tamir parasını ödediğimiz tanklarımızı bize vermediler. F35 Savaş uçağımızın parasını peşin verdiğimiz halde bize çeşitli dayatmalarda bulundular bize bunu vermediler. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'ni zaafa uğratmak için 'milli menfaatlerinizi savunmayın, değerlerinize sahip çıkmayın' diyerek bunları yaptılar. Ama şimdi ne oldu? Şu anda dünyada ilk insansız savaş uçağını ürettik. Ben buradan Bayraktar Ailesine teşekkür ediyorum. Baykar, Türkiye için önemli bir kazanımdır. Türkiye'nin gücüne güç katacak bir kazanım olup başkalarına korku verecek bir üretim yapmaktadır. Kaan savaş uçağımız, İHA ve SİHA'larımız, Kızıl Elma'larımız teknolojik anlamda ciddi bir mesafe aldı."