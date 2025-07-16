Keçiören'de Zincirleme Trafik Kazası: 20 Yaralı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir belediye otobüsü zincirleme trafik kazasına karıştı. İlk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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