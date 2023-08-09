Keçiören'de yangın: 6 günlük bebek dahil 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede prizden çıktığı iddia edilen yangında, alevler bitişikteki daireye de sıçradı. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 6 günlük Yavuz Sultan Selim Öztürk ve aynı aileden 5 kişi hastanede tedaviye alındı.Etlik Mahallesi Kiraz Caddesi'ndeki apartmanda, Bekir Güder'in yeğeni Mert Taş'la oturduğu evde, akşam saatlerinde yangın çıktı. Prizden kaynaklandığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede bitişikteki daireye de sıçradı. Binada oturan 13 kişi tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürdürülürken yangının çıktığı dairede bulunan 6 günlük bebek Yavuz Sultan Selim Öztürk, Ömer Öztürk (2), Gülsüm Öztürk (8), Zeynep Öztürk, Bekir Güder (44) ve yeğeni Mert Taş (14) dumandan etkilendi. Aynı aileden 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

'SİNİR KRİZİ GEÇİRENLER OLDU'

Yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle esnafından Rıza Doğan, Dumanı ve alevleri gördüm. Komşunun kapısını kırıp içeriye girdim. Bir genci ve yan dairedeki anne ile çocuklarını çıkardık. Ardından itfaiye ekipleri geldi, diğer vatandaşları tahliye etti. Çıkardığım kişilerin yüzleri simsiyahtı. Tek nefeste girip çıkardık hepsini. Salon, mutfak ve odalar yanıyordu. Çok fazla duman vardı. Yan komşumun 6 günlük bebeği ile 2 yaşındaki çocuğunu çıkardık. İlk iş olarak doğalgaz hattını kapattık. Bir kişi de kendisini balkondan attı. Bir de engelli çocuk vardı, onu da çıkardık. Sinir krizi geçireler oldu. Sağlık ekipleri onlara müdahale etti. Can kaybı olmadı çok şükür dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)