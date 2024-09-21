Keçiören'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, trafik lambasına çarptıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen başka bir aracın üzerine çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. M.A.Y. yönetimindeki 06 TR 016 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik lambasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp savrulan otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen S.T.'nin kullandığı 06 BIB 30 plakalı otomobilin üzerine çıktı. Kazada sürücü M.A.Y. hafif yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A.Y., kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.