Keçiören'de Televizyon Patlaması Sonucu Yangın Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangında, bir çocuk ve annesi dumandan etkilendi. Yangın, televizyon patlaması sonucu meydana geldi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, televizyon patlaması nedeniyle çıkan yangında, Ada Duru Şehit (11) ile annesi Eda Çiğdem Şahan dumandan etkilendi.<Çiçekli Mahallesi Başaran Sokak'taki Yükseltürk Apartmanı'nda, Önder Şahan'ın, kızı ve torunuyla oturduğu evde, sabah saatlerinde televizyon patlaması sonucu yangın çıktı. Durumu fark eden Ada Duru Şehit, uyandırdığı annesi Eda Çiğdem Şahan ve dedesi Önder Şahan ile dışarı çıktı. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında, dumandan etkilenen Eda Çiğdem Şahan ve kızı Ada Duru Şehit, hastaneye kaldırıldı.