Keçiören'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişiyi tartıştıktan sonra pompalı tüfekle öldüren Ertuğrul D. polis tarafından yakalandı. Ahmet Arslan'ın cenazesi memleketi Çankırı'ya gönderildi.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı Ahmet Arslan'ı pompalı tüfekle başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Ertuğrul D., polis tarafından yakalandı. Arslan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, dükkanında zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D., yan dükkanın sahibi Ahmet Arslan ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ertuğrul D., dükkanından aldığı pompalı tüfekle yan dükkana geçip, Ahmet Arslan'a 3 el ateş etti. Arslan, hayatını kaybederken, Ertuğrul D. kaçtı.