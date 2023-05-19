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Keçiören'de Tartıştığı Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde İsmail Karaçor (49), tartıştığı eşi Hacer Karaçor'u (48) bıçakla öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde İsmail Karaçor (49), tartıştığı eşi Hacer Karaçor'u (48) bıçakla öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Atlılar Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen İsmail Karaçor, eşi Hacer Karaçor ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İsmail Karaçor, mutafaktan aldığı bıçakla eşini bıçakladı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Karaçor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hacer Karaçor'un cesedi, evde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İsmail Karaçor da polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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