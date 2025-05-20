Keçiören'de Silahlı Kavga: Masum Geçici Yaralandı

Keçiören'de Silahlı Kavga: Masum Geçici Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen bir vatandaş bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada, olay yerinden geçen Kudret Y. (59), bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi, Memiş Gümüş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.A.Y. (19) ile E.Ç. (23), parkta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y., yanında bulunan tabancayla E.Ç.'ye ateş etti. Bu sırada ekmek almak için parkın yakınından geçen Kudret Y.'nin bacağına kurşun isabet etti. M.A.Y. ve E.Ç. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kudret Y., ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler M.A.Y. ve E.Ç. ise olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdı

Suriye'ye AB'den beklediği haber geldi! Trump'la aynı kararı aldılar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
Dev final öncesi kızdıran soru: Ben bir soytarı değilim

Dev final öncesi çıldırdı: Ben bir soytarı değilim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanını duyurdu

Şampiyonluk kutlamalarının yeri ve zamanı açıklandı
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar

Hastalıktan ölen köpekleri ağıt yakarak mezardan çıkarmaya çalıştılar
Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu olmayınca gözünü o isme çevirdi

Emre Belözoğlu olmadı! Gözünü küme düşen o takımın hocasına çevirdi
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.