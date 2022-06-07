Keçiören'de şiddetli yağış sonrası istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü - Haberler

Keçiören'de şiddetli yağış sonrası istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü Göçüğün yaşandığı yer İstinat duvarı altında kalan araç Araç sahibi Fuat Kuddusi Cantürk ile röportaj ANKARA - Keçiören Kamilocak Mahallesi'nde şiddetli sağanak sonrası istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. Göçüğün yaşandığı yer İstinat duvarı altında kalan araç Araç sahibi Fuat Kuddusi Cantürk ile röportaj ANKARA - Keçiören Kamilocak Mahallesi'nde şiddetli sağanak sonrası istinat duvarı park halindeki araçların üzerine çöktü. AA / Ferhat Barulay - Güncel Tragger Güncel Haberler

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