Keçiören'de sel sırasında otomobilinde mahsur kalan kişi ölümden döndü

Keçiören'de dün akşam etkili olan sağanağa evine dönerken otomobilinin içinde yakalanan ve sürüklenen aracın içinde boğulmaktan son anda kurtulan Orhan Ekinbaş, vatandaşların yardımı sayesinde ölümden döndüğünü anlattı.

Dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurun neden olduğu sel sırasında Keçiören Yükseltepe Mahallesi'nde alışveriş sonrası evine dönen Orhan Ekinbaş'ın kullandığı otomobil, sular altında kaldı. Bir süre sürüklenen otomobilde mahsur kalan 29 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ekinbaş, kendi çabasıyla araçtan çıkamayınca yardıma çevredeki vatandaşlar koştu. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılan Ekinbaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekinbaş'ın kurtarılma anlarına ait görüntüler, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

"Arabamı durdurmamla suların otomobili götürmeye başlaması bir oldu"

Otomobilinin içinde boğulmaktan son anda kurtarılan Ekinbaş, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Eve dönerken bir anda şiddetli yağış başladığını söyleyen Ekinbaş, "Evimin yakınlarına geldiğimde aracımı sağa çektim ve bir süre yağışın durmasını bekledim. Yağmurun durmaması üzerine evimin olduğu mahalleye girmek istedim. Önümde, yolun ortasında sel nedeniyle arıza yapmış bir araç duruyordu. Arabamı durdurmamla suların otomobili götürmeye başlaması bir oldu." dedi.

Her şeyin çok ani geliştiğini ve aracının sürüklenmeye başladığını belirten Ekinbaş, "Sular aracımı bir süre sürükledikten sonra başka bir araca çarparak durabildim. Araca çarpınca sürücü kapısı sıkıştı. Kapıyı açamadım, otomobilde mahsur kaldım. Sular yükselince ben de çıkmak istemedim, sele kapılırım diye korktum." ifadelerini kullandı.

Ölümle yaşam arasında kapı koluna tutunarak kurtarılmayı bekledi

Otomobilin içinde kurtarılmayı beklerken panik yaptığını ve dışarı çıkmaya karar verdiğini anlatan Ekinbaş, şöyle devam etti:

"Araç su almaya başlayınca panikledim, boğulacağımı düşündüm. Diğer kapıya geçerek oradan çıkmayı denedim. Kapıyı zorlukla açtım ama ayağımı yere koyar koymaz su beni aracımın altına çekti. Sağ elimle kapıyı zor tuttum. Vatandaşlar yardıma koştular ama araç su alınca ağırlığı üzerime baskı yaptı. O an dizlerimi hissetmemeye, hareket edememeye başladım."

Vatandaşların yardımı sayesinde ölümden döndüğünü anlatan Ekinbaş, "Sağ olsun vatandaşlar beni kablo atarak kurtarmaya çalıştılar. Attıkları kabloyu tutuyordum ama kablo kopuyordu. Araç üzerime çöktüğü için ağırlıktan çekemiyorlardı. Daha sonra yanıma gelip otomobili üzerimden kaldırmaya çalıştılar. Zorlukla beni oradan çıkardılar." diye konuştu.

"Gözümün önüne ailem geldi"

Ekinbaş, yaşama tutunmaya çalıştığı o anlarda gözünün önüne ailesinin geldiğini şu sözlerle anlattı:

"O an sürekli nefes alıp vermeye çalışıyordum. Başım suyun altına girip çıkıyordu. 15-20 saniye suyun altında kalıyor, sürekli su yutuyordum. Rabbim yardım etti, çok şükür kurtuldum. Ankara'da her yağmurda maalesef böyle durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Evden çıkamıyoruz. O an gözümün önüne eşim, 7 aylık çocuğum geldi. Bir an kurtulamayacağımı düşündüm. Çünkü vatandaşlar kurtarmaya çalışırken onlar bile çok zorlandı. O an öleceğimi düşündüm, son dualarımı ediyordum."