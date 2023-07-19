Keçiören'de şehit aileleri için yemek programı düzenlendi

Ankara'nın Keçiören Belediyesi, ilçede yaşayan şehit ailelerine yönelik yemek programı düzenledi. Şehit aileleri Keçiören Belediyesi tarafından Türk Dünyası Meydanı, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Alanı, Gül ve Lavanta Bahçesine geziler düzenledi. Daha sonra Estergon Türk Kültür Merkezi'nde buluşan aileler, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un eşliğinde öğlen yemeği. Programa ilçede yaşayan 155 şehit ailesi katıldı. Programa Başkan Altınok, şehitlerin şefaat hakkı olduğunu belirterek 'Rabbim şehitlerimizin, şefaatine bizi nail ve layık eylesin. Rabbim yazmış; bir şehidimize 66 tane şefaat hakkı vermiş. Allah bunların şefaatine layık eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Hepinizi hürmetle ve saygıyla selamlıyorum' dedi. Program, şehit ailelerinin yemeklerini bitirmesinin ardından son buldu.