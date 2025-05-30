Keçiören'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Keçiören'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda Abdullah Ü. ağır yaralandı. Olay sonrası polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki pazar alanında kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Abdullah Ü., ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Etlik Mahallesi Ayvalı Kapalı Pazar yeri mevkisinde meydana geldi. Abdullah Ü., kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Saldırıda Abdullah Ü. ağır yaralanırken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Abdullah Ü., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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