Keçiören'de pompalı tüfekle adam öldürüldü

Tartıştığı şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, tartıştığı esnaf komşusuna gelen kişiyi pompalı tüfekle başından vurarak öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde İncirli Mahallesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D., henüz belirlenemeyen bir nedenle yan taraf bulunan esnaf komşusuna misafir gelen Ahmet Arslan ile tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kendi dükkanında bulunan pompalı tüfek ile Arslan'ın başına ateş eden zanlı olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından vurulan Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatılırken, Arslan'ın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.