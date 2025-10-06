Keçiören'de Otomobil İçerisinde Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kavgada, silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde otomobil içerisinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Erbakan Bulvarı'ndaki tünelde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilde bulunan kişiler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu sürücü otomobili durdurarak, yanındaki kişileri araçtan indirdi. Grup arasında çıkan tartışmamın büyümesi üzerinde bir kişi, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle B.K. ve B.Y.'ye ateş etti, ardından otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı olan B.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

