Keçiören'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Keçiören'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Keçiören ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Keçiören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şeyhan Caddesi'nde Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi önündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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