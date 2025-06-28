Keçiören'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Keçiören ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Şeyhan Caddesi'nde Kuzey Ankara Kongre ve Kültür Merkezi önündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.