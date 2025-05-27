Keçiören'de Motosikletli Şüpheli Silahlı Saldırı Düzenledi

Keçiören'de Motosikletli Şüpheli Silahlı Saldırı Düzenledi
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, evine girmeye çalışırken motosikletli bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde evine girmek isteyen kişi, motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı. Olay anı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Mayıs Perşembe günü saat 20.57'de Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1610'uncu Cadde'de bulunan bir binanın girişinde yaşandı. Binanın önüne motosikletiyle gelen şüpheli, evine girmek isteyen kişiye tabancayla defalarca ateş etti. Motosikletli şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan motosikletli şüpheli kaçarken, olay anı ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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