Keçiören'de kardeş ülkenin katılımıyla Uluslararası Nevruz Bayramı Kutlama Töreni düzenledi

ANKARA (Bültenler) - İlçedeki Türk Dünyası Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarına Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alisher Agzamkhodjaev, Afganistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı M. Musaddiq Faqiri, Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ankara Maslahatgüzarı Hanif Dauti, Moldova Cumhuriyeti Ankara BüyükelçisiDmitri Croitor, Tacikistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçi Müsteşarı Parviz Sodiqi, Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev ve büyükelçiliklerin temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve büyükelçiler geleneksel yumurta tokuşturma etkinliğinin ardından örs üzerinde çekiç ile demir döverek alanda yakılan ateş üzerinden de atladılar.

Türk Dünyası Meydanı'na kurulan geleneksel Türk çadırlılarını da gezen protokol, Türk mutfağına ait lezzetleri vatandaşlaraikram ettiler.

Bültenler / Güncel