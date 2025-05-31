Keçiören'de İş Arkadaşına Pompalı Tüfekle Saldırı

Keçiören'de İş Arkadaşına Pompalı Tüfekle Saldırı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde iş arkadaşı A.Ü'yü pompalı tüfekle başından vuran İ.K. gözaltına alındı. Olayın, aralarındaki husumet nedeniyle bir tartışma sonrası gerçekleştiği öğrenildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iş arkadaşını pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ve motosikletli Yunus ekipleri, Ayvalı Mahallesi Ayvalı Caddesi'ndeki pazaryerinde dün A.Ü'nün başından vurularak ağır yaralanması üzerine çalışma başlattı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çevredeki güvenlik kameralarını değerlendiren ekipler, saldırganın İ.K. olduğunu belirledi.

Şüphelinin yakınlarıyla buluşmaya çalıştığını tespit eden ekipler, 3 saat süren operasyon sonucu İ.K'yi gözaltına aldı.

Zanlı İ.K. ile A.Ü'nün aynı iş yerinde çalıştıkları, aralarında husumet bulunduğu, olayın da bu nedenle çıkan tartışmanın ardından gerçekleştiği öğrenildi.

A.Ü, dün akşam saatlerinde pazar alanında şüpheli İ.K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralanmıştı. Yakınlardaki bir hastaneye kaldırılan A.Ü'nün hayati tehlikesi sürüyor.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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