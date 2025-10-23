Haberler

Keçiören'de Gece Su Kesintisi Uygulanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Keçiören'de yoğun su kullanımı nedeniyle depolarda su seviyelerinin azalması üzerine gece saatlerine kadar su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintinin saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azaldı.

Bu kapsamda, ilçe genelinde yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
