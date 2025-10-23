Keçiören'de Gece Su Kesintisi Uygulanacak

Keçiören'de gece saatlerine kadar su kesintisi uygulanacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun su kullanımı nedeniyle depolardaki su seviyeleri azaldı.

Bu kapsamda, ilçe genelinde yaşanacak basınç düşüklüğü ve su kesintisinin saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.