Keçiören'de freni boşalan dolmuş kaza yaptı: 6 yaralı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde freni boşalan dolmuşun sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Keçiören- Ulus hattında çalışan Ali K. yönetimindeki 06 J 0280 plakalı dolmuş, Ulus yönüne giderken, iddiaya göre, freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Dolmuş, yol kenarında sitenin demir korkuluklarına ve ağaca çarptı. Kazada sürücü Ali K. ile dolmuşta bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)