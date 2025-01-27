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Keçiören'de Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi

Keçiören'de Ev Yangını: 8 Kişi Dumandan Etkilendi
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi. Yangın, bodrum kattaki bir dairede meydana geldi ve kısa sürede itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir evde çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi.

Güçlükaya Mahallesi Kangal Sokak'ta bulunan binanın bodrum katındaki dairede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 8 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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