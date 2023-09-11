Keçiören'de Bir Özel Okulun Öğrencileri Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına "Öğrenci Andı" ile Başladı

Ankara Keçiören'de bir özel okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılına Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle kaldırılan “Öğrenci Andı” ile başladı. Öğrenci Andı'nın her hafta okulda okunacağını belirten okulun kurucu temsilcisi Kerim Ünal, “Siyaset yapmıyoruz, bu bir işaret fişeği gibidir. Andımızı her hafta söyleyeceğiz. Kanunlara saygılıyız. Asla Türklüğümüzü, milliyetçiliğimizi mahkeme kararları ile bakanlık genelgeleri ile söylemek istemiyoruz” dedi.

Ankara Keçiören'de bir özel okul, 2023-2024 eğitim öğretim yılına Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle kaldırılan "Öğrenci Andı" ile başladı. Öğrenci Andı'nın her hafta okulda okunacağını belirten okulun kurucu temsilcisi Kerim Ünal, "Siyaset yapmıyoruz, bu bir işaret fişeği gibidir. Andımızı her hafta söyleyeceğiz. Kanunlara saygılıyız. Asla Türklüğümüzü, milliyetçiliğimizi mahkeme kararları ile bakanlık genelgeleri ile söylemek istemiyoruz" dedi.

Ankara Keçiören'de Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağlı Türk Yurdu Koleji öğrencileri, 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle kaldırılan "Öğrenci Andı" ile başladı. Bayrak töreninde veli ve öğrencilerin beraber okuduğu Öğrenci Andı'na ilişkin okulun kurucu temsilcisi Kerim Ünal, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

"MİLLİYETÇİLİĞİMİZİ MAHKEME KARARLARI İLE BAKANLIK GENELGELERİ İLE SÖYLEMEK İSTEMİYORUZ"

"Biz bugün 2023-2024 eğitim ve öğretimine başladık. Hepimize, bütün çocuklarımıza hayırlı olsun. Andımız konusu, biliyorsunuz 1933 yılında Atatürk'ün onayı ve talimatı ile okullarda okunmaya başlandı, ta ki 2013 yılına kadar. 80 yıl andımız kesintisiz okundu. 2013 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın yanlış bir yorumla, çarpık bir anlayışla yasakladılar. Halbuki ne ilgisi var? Andımız, çocuklarımızın annelerinin ak sütü gibi helaldir. Bu düşünceden hareketle biz de Türk Ocakları Eğitim Vakfı'nın okuluyuz. Onun için bu bir işaret fişeği olsun. Bu haksızlık giderilsin. Çocuklarımıza andımız hakkı verilsin diye... Pazartesi günleri okula başlarken 'Türküm, doğruyum' diye başlayıp 'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyerek bitirmek çocuklarımıza moral verir.

2013 'teki etnik siyaset yapan bir bakanın hassasiyeti ile ülkeyi kurmadık ki... Bu cumhuriyet, süngü ile kuruldu. İki gün önce 9 Eylül'ü kutladık. Bu ülkeyi istila etmek isteyen emperyalistlerin denize döktük. Onun için siyaset yapmıyoruz, bu bir işaret fişeği gibidir. Andımızı her hafta söyleyeceğiz. Kanunlara saygılıyız. Asla Türklüğümüzü, milliyetçiliğimizi mahkeme kararları ile bakanlık genelgeleri ile söylemek istemiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle ilköğretim okullarında okunan Öğrenci Andı kaldırıldı. Türk Eğitim Sendikası'nın uygulamanın sonlandırılmasına ilişkin olarak Danıştay'da açtığı davanın sonucunda Danıştay 8. Dairesi, 2018 yılında oy çokluğuyla aldığı kararda, Öğrenci Andı'nın yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptaline karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, kararı temyiz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13 Mart 2021'de itirazı oy çokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı. Bu karar uyarınca Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmeliğin uygulaması devam etti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Eylül 2013 tarihinde AKP grup toplantısında Öğrenci Andı'na ilişkin, "Andımız uygulaması 1933'te başladı. Metin yazarı tartışmalı bir isim olan doktor Reşit Galip'ti. Galip Türkçe ezan zulmünün de yazarlarındandı. Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz" diye konuşmuştu.