Keçiören'de belediye otobüsünde çıkan yangın mahalle sakininin müdahalesiyle söndürüldü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan belediye otobüsündeki yangın, mahalle sakinlerinden bir kadın bahçe hortumuyla söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan belediye otobüsündeki yangını, mahalle sakinlerinden bir kadın bahçe hortumuyla söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi, 183'üncü Sokak'ta meydana geldi. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'ne (EGO) bağlı, '208' hattında çalışan ve yolcusu bulunan belediye otobüsünün motoru, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden ve ismi öğrenilemeyen mahalle sakinlerinden bir kadın, evinin önündeki bahçe hortumunu kullanarak alevlere müdahalede bulundu. Kadının hızlı müdahalesi sonucu alevler büyümeden söndürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, kadının bahçe hortumuyla alevlere müdahale ettiği anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ayrıca, otobüsün şoförü ise araçta bulunan yangın söndürme tüpünü kullanarak alevlerin söndüğünden emin oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.