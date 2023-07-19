Keçiören'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı

Keçiören'de meydana gelen trafik kazasında, Bekir Torun'un kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Torun yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada aydınlatma direği de devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.