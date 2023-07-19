Keçiören'de Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
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Keçiören'de meydana gelen trafik kazasında, Bekir Torun'un kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Torun yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazada aydınlatma direği de devrildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Keçiören'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bekir Torun, idaresindeki 06 ZMD 12 plakalı otomobille Fatih Caddesi'ndeki Keçiören Belediye Başkanlığı binası önünde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Torun'un yaralandığı kaza sırasında aydınlatma direği devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülürken, otomobili çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.