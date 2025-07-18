Keçiören'de Apartman Yangını: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı

Keçiören'de Apartman Yangını: Anne ve Oğlu Hastaneye Kaldırıldı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın, 10'uncu kata da sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen anne ve zihinsel engelli oğlu hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir apartmanın 9'uncu katında çıkan yangın söndürüldü.

Pınarbaşı Mahallesi Avcı Sokak'ta bir sitede 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 10'uncu katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan dairede dumandan etkilenen anne M.S ve zihinsel engelli oğlu E.S, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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