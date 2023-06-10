Keçiören'de Abdullah Uzun Parkı hizmete açıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Şehit Kubilay Mahallesi'nde inşa edilen Abdullah Uzun Parkı, Kıbrıs Gazisi Abdullah Uzun'un eşi ve yakınlarının katılımıyla hizmete açıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, Abdullah Uzun'u rahmetle anarken, Keçiören'de yapılan hizmetleri ve dönüşümü anlattı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Şehit Kubilay Mahallesi'nde inşa edilen Abdullah Uzun Parkı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Kıbrıs Gazisi Abdullah Uzun'un eşi ve yakınlarının katılımıyla hizmete açıldı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, park açılışının kurdele kesimiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Abdullah Uzun ağabeyimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Abdullah ağabeyi 30 yıldır tanırım. Kıbrıs gazimizdir. Güzel bir dosttur, vefalı bir dosttur. Harbi, yürekten ve gönülden, vefalı bir büyüğümüzdü. Her şey gelir gider, makamlar gelir gider, para gelir gider ama gök kubbede kalacak olan hoş seda ve adamlıktır. Eğilmez, bükülmezdi. Bizlere bu toprakları vatan yapan bütün kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk kez belediye başkanı olduğu 1994 yılından bugüne Keçiören'de önemli ilkleri ve hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Biz eser, hizmet ve gönüller yapıyoruz. Turgut Altınok'un tarifi bu. 'İnsanca yaşam, insanca hayat' diyoruz. Kışın donuyordu yazın yanıyordu insanlar. Park, asfalt falan yoktu. 'İnsanımız buna layık değil.' dedim. 'İnşallah bu şehri dönüştüreceğiz, güzel güzel binalarda oturacaksınız.' dedim. Tabii bu hizmetlerimiz Türkiye'de örnek alındı, dalga dalga yayıldı. Kentsel dönüşümü Türkiye'de ilk çözen belediye Keçiören Belediyesi ve Turgut Altınok'tur. İlçemize TOKİ de girmemiştir. Keçiören'in 6'da 5'i gecekonduydu. Şimdi modern bir şehirde yaşıyoruz."

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha fazla eser ve hizmet ortaya koyduklarına işaret ederek, "Keçiören Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesinden daha çok hizmet yapıyor. Bütçemiz Büyükşehirin bütçesinin binde biri ama onlardan daha fazla hizmet yapıyoruz. Biz her gün bir açılış her gün bir temel atma yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.