Keçiören'de 5 Dönüm Arazide Yangın
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 5 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 5 dönüm olan boş arazide çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.
Kuzey Ankara Mahallesinde akşam saatlerinde yaklaşık 5 dönüm olan boş arazide yangın çıktı. Yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel