Keçiören'de 5 Dönüm Arazide Yangın

Keçiören'de 5 Dönüm Arazide Yangın
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 5 dönüm alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde yaklaşık 5 dönüm olan boş arazide çıkan yangın 2 saatte söndürüldü.

Kuzey Ankara Mahallesinde akşam saatlerinde yaklaşık 5 dönüm olan boş arazide yangın çıktı. Yangın, kuru otların da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 2 saate kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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