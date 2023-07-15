Keçiören Belediyesi, ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Törene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Keçiören'de 15 Temmuz şehit ve gazileri unutulmadı

ANKARA - Keçiören Belediyesi, ilçedeki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Keçiören'de 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. İlçede bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı önüne Keçiören Belediye Başkanı Altınok ve beraberindekiler ile üstünde "Vatan Size Minnettar, Minnetle Anıyoruz" yazılı çelenk bırakıldı.

Törende konuşan Altınok, yaşanan darbe girişiminin planlı ve programlı olduğunu ve Türkiye Devletine karşı yapılan bir oyun olduğunu söyledi.

Türk milletinin her kesiminden 15 Temmuz hain darbe girişimini durdurmaya giden insanların olduğunu belirten Altınok, "15 Temmuz'a kadar yaptıkları ne Müslümanlığa sığar ne Türklüğe sığar ne de sığar. Binlerce insanın onuru, şerefi ve haysiyetini hiçe sayarak nasıl orayı işgal ederiz, nasıl kendi adamlarımızı getiririz düşünceleri ile binlerce zarar verdikleri insanlar da var" ifadelerini kullandı.