Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan çocuğa köpek saldırısı olayı hakkında açıklama

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu bir çocuğun ağır yaralandığı olay sonrası açıklama yaptı.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, sosyal medya hesabı üzerinden sokak hayvanlarının bir çocuğa saldırarak ağır yaralaması olayı sonrası açıklama yaptı. Başkan Altınok açıklamasında, "Dün sabah saatlerinde Bağlum Kafkas Mahallesi'nde meydana gelen acı olay hepimizi derinden üzmüştür. Öncelikle yaralı olan evladımıza ve ailesine acil şifalar diliyor, talihsiz olayın yaşandığı saatten itibaren anbean ailemizin yanında olduğumuzu ve çocuğumuzun tedavisi için her türlü imkanı seferber ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunmak istiyoruz. Çocuğumuz şu anda üniversitemiz, hekimlerimiz ve uzman sağlık personelinin kontrolü ve yakın takibi altındadır" ifadelerini kullandı.

"Son zamanlarda meydana gelen sokak hayvanları saldırıları ne yazık ki birçok şehrimizde çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmıştır" diyen Altınok, "Sürecin doğru yönetilmesi ve çözüm odaklı acil projeler üretilmesi amacıyla başta yasa koyucular, ilgili bakanlıklar, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hukuki sorumluluk boyutlarını bu acılı atmosferde ve bu platformda aktarmayı ve tartışmayı doğru bulmamakla birlikte; bir taraftan evladımızın ve ailemizin yanında bulunurken diğer taraftan da sorunların makro düzeyde çözümüne ve yasal düzenlemelere ilişkin boşlukların süratle giderilmesine katkı sağlamak amacıyla neler yapılabileceğine dair çalışmalar yürüttüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz" ifadelerine yer verdi.

Olaydan sonra bölgeye bırakılan sokak hayvanlarının toplandığını ve yasal uygulamaların devam ettiğini belirten Altınok, "Söz konusu olay yaşandıktan hemen sonra bir süredir aralıksız bir şekilde yaptığımız gibi, bölgemize gece vakti kontrolsüz ve toplu olarak bırakılan sokak hayvanlarının tamamını ertesi gün derhal bölgeden toplamaya ve yasal uygulamalara göre Rehabilitasyon Merkezimizde denetim altına almaya çalışmaktayız. Başıboş sokak hayvanları sorunu, sadece belediyelere ait bir konu olmayıp çok boyutlu takip gerektiren bir mesele olması sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun eş zamanlı ve koordineli çalışmasını gerektirmektedir" dedi.

Altınok tarafından yapılan açıklamada 5199 sayılı yasaya dikkati çekilerek, "Sorun büyüktür 5199 sayılı yasa gereğince sokak hayvanlarının toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, küpelenmesi yapıldıktan sonra en geç 10 gün içinde alınan bölgeye yeniden bırakılması gerekmektedir. ve yine yasa gereği yerel yönetimler barınak ve rehabilitasyon merkezleri kurarak bölgelerindeki sokak hayvanlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Ancak birçok belediye ne barınak ne rehabilitasyon merkezi hizmetini verebilmektedir. Bu sebeple uzun bir süredir başka bölgelerden toplanan sokak hayvanları kaçak olarak açık arazilere ve özellikle söz konusu olayın gerçekleştiği bölgeye toplu olarak bırakılmaktadır" denildi.

Altınok, belediyenin konuyu uzun zamandır ilgili bakanlık ve birimlere bildirdiğini vurgulayarak, "Bu mesele uzun bir zamandan beri belediyemizce ilgili bakanlıklar ve ilgili birimlere resmi yazılarla bildirilmiş ve kontrolsüz hayvan bırakılmasının önüne geçmek adına önlem alınması konusunda yazışmalar yapılmıştır. Ne yazık ki tarafımıza konuya ilişkin bir dönüt olmadığı gibi sokak hayvanı bırakma süreçleri de aralıksız olarak devam etmiştir. İlçemize ait bakım ve rehabilitasyonda tutulan kayıtlı sokak hayvanlarına ilişkin bugüne kadar en ufak bir sıkıntı ve saldırı yaşamamış bir belediye olarak sınırlarımız içerisindeki tepelik bir açık arazide gece vakti kimin tarafından bırakıldığı belli olmayan ve bizim kayıtlarımızda olmayan agresif sokak hayvanlarının, açık arazide bulunan çocuğumuza saldırmış olması hepimizi kahretmiştir" ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören Belediyesinin sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarına değinerek, "Keçiören Belediyesi olarak sokak hayvanlarının toplanıp aşı ve kısırlaştırma sonrası kayıtlanıp rehabilite edilmesi ve sokaklarımızın huzura kavuşması adına üzerimize düşen görevleri tam ve eksiksiz şekilde yerine getirme gayretiyle 4,5 yıldır ülkemize örnek olmuş bir belediyeyiz" dedi. - ANKARA