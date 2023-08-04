Keçiören Belediyesi ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği başladı

Keçiören Belediyesi ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği, engelli bireylere yönelik olarak başladı. Şenlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda belediyelerin, bakanlıkların ve sivil toplum örgütlerinin görevlerinin olduğunu belirtti. Şenlik, 6 Ağustos'a kadar devam edecek.

Keçiören Belediyesi ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle engelli bireylere yönelik düzenlenen "Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği" başladı.

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, engelli vatandaşların hayatlarının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, bu yüzden belediyelerin, bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin bu konuda üzerine düşen görevlerinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin engelli vatandaşlar için önemli mesafeler katettiğini vurgulayan Altınok, "Cumhurbaşkanımızdan Rabb'im razı olsun. Engelli bireyi olan aileleri düşündü ve bir sürü yasalar, kanunlar çıktı, sosyal haklar tanındı." dedi.

Altınok, Keçiören Belediyesi olarak yıllardır bu alanda birçok çalışma yaptıklarını ifade etti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte otizmli çocuklar ve engelli misafirhane olmak üzere iki protokol imzaladıklarını bildiren Altınok, engelli bireye sahip ailelerin yaşadıkları zorluklar dolayısıyla engelli misafirhanelere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Her türlü hizmeti sonuna kadar yapmaya hazırız"

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ise imzalanan protokollere değinerek, bu çalışmaları en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirtti.

Koçyiğit, engelli bireylerin ailelerine teşekkür ederek, "Bu dünyanın en güzel insanları, cenneti hak eden insanlar onlar. Ellerinden öpüyorum. Bundan sonraki yapılacak her türlü hizmet size annenizin hak sütü kadar helal, böyle olmalı. Engelsiz hayatta zaten engel yok. Önemli olan bu yaşamın içerisinde engelli olanları engelsiz hale getirebilmek. Bakanlık olarak her türlü hizmeti sonuna kadar yapmaya hazırız." dedi.

Mehteran takımının gösteri sunduğu şenlikte, geleneksel sokak oyunları, okçuluk, badminton, yüz boyama ve bilişim atölyeleri, akıl oyunları, karaoke gibi etkinlikler düzenlendi.

Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği, 6 Ağustos'a kadar sürecek.