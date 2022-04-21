Keçiören Belediyesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kutlama etkinliği düzenledi

Minik öğrencilerin ve velilerin katıldığı etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Harbi, hasbi, samimi bir dünyada melekler ordusuyla bir aradayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmiştir. Bu bayram, 7 düvele karşı savaş veren ve bağımsızlığını kazanan bir milletin aynı zamanda tescilidir. Bu anlamda Atatürk, Milli Mücadele'nin kazanılmasını Türk milletinin yüksek imanına ve cesaretine borçlu olduğunu belirtmiştir" dedi.

Altınok Keçiören'in Milli Mücadele döneminde önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Keçiören de Milli Mücadele'nin merkezidir. Atatürk Ankara'ya ardından Keçiören'e geliyor ve milli mücadeleyi burada yönetiyor. Harekât ve planlama karargâhı olarak Keçiören'i tercih ediyor.Anadolu Ajansı da burada kuruluyor. Keçiören devletimizin kuruluşunda önemli bir yere sahiptir. Çoban Mektebimiz Milli Mücadele sırasında kullanıldı. Biz de burayı Milli Mücadele ve Kurtuluş müzesi yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Buradaki 37 bin metrekare alanı rekreasyon alanı yapıyoruz. Lunaparkımızı da buraya kurduk, 23 Nisan Cumartesiye geldiği için açılışını yarın gerçekleştireceğiz. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Savaşların bitmesini, kardeş kavgasının son bulmasını, Müslüman coğrafyalara huzur ve barışın gelmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Bu cennet vatanı bize bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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