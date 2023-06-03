Keçiören Belediyesi, sağanak mağdurları için araçlarını seferber etti

Keçiören Belediyesi ekipleri, sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle mağdur olanları belediye hizmet araçlarıyla gitmek istedikleri yere ulaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde etkili olan dolu ve sağanak, Keçiören'de de hayatı olumsuz etkiledi.

Kalaba Kent Meydanı su birikintisiyle adeta göle dönüşürken, belediye ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu.

Ekipler, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla, ihtiyaç duyanları belediye hizmet araçlarıyla gidecekleri yere ulaştırdı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde birçok noktada tıkanan mazgalları açmak için de çalışma başlattı.