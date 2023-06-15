Keçiören Belediyesi Sabun ve Yüzey Temizleyici Üretim Atölyesi Açtı

Keçiören Belediyesi, Bağlum Karakaya Mahallesi'ndeki AR-GE tesislerinde sabun ve yüzey temizleyici üretim atölyesi açtı. Belediye Başkanı Turgut Altınok, atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınıyla birlikte maske, kolonya ve dezenfektan ihtiyacının ortaya çıkmasıyla 90 bin adet dezenfektan üretildiğini belirtti. Ayrıca kamu kurumları ve okulların sıvı sabun ihtiyacının ücretsiz karşılanacağını söyledi.

Keçiören Belediyesince sabun ve yüzey temizleyici üretim atölyesi açıldı.

Bağlum Karakaya Mahallesi'ndeki AR-GE tesislerinde kurulan atölyenin açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kovid-19 salgını ile birlikte maske, kolonya ve dezenfektan ihtiyacının ortaya çıkmasıyla 90 bin adet dezenfektan üretildiğini aktardı.

Kamu kurumlarındaki sıvı sabun giderlerinin fazla olduğunu, bu nedenle sıvı sabun üretim atölyesi kurduklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"AR-GE merkezimizi pandemide kurduk. Maske, kolonya, çocuk ve yetişkin dezenfektanı üretip ücretsiz dağıttık. Bunları biz üretiyoruz. Bazı kurumlarımız bazı yerlere ürettirip kendi amblemlerini bastırıyorlar. Ama biz burada kimya mühendislerimizle birlikte ürettik. Ürettiğimizi de sokakta vatandaşlarımıza dağıttık."

Kamu kurumu ve okulların sıvı sabun ihtiyacı ücretsiz karşılanacak

En büyük giderlerden birinin sıvı sabun ve yüzey temizleyicisi olduğunu belirten Altınok, üretilen temizlik ürünlerinin belediyenin birimlerinde kullanılacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu ürünlere çok para veriyoruz. Sadece biz değil bütün kurumlar veriyor. Şimdi kolonya ve dezenfektanın yanında artık kendi sıvı sabunumuzu üretmeye başladık. Maliyet analizi de yaptırıyoruz. Kendimiz üretince üçte bir oranda daha az maliyetli olacağını hesapladık. Artık bütün ihtiyaçlarımızı buradan karşılayacağız. Ayrıca okullarımızı da geziyoruz. Okullarımızın da ihtiyacı olan kamu kurumlarınızın da sıvı sabunlarını ücretsiz karşılayacağız. Üstelik piyasadan aldığımızdan daha kaliteli olacak. Elimizi, cildimizi tahriş etmeyecek."

Açılış dolayısıyla düzenlenen çekilişte iki çocuğa bisiklet hediye edildi.